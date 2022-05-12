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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Волеренга
Тромсе - Волеренга: обзор матча 12 мая 2022
Тромсе
12.05.2022, четверг, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 0
Завершен
Волеренга
67'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Волеренга
Желтая карточка
Я. Хаугаард
90'
+3
Замена
I. Kjelsrud Vik
️️️️
М. Эбийе
90'
+3
Замена
В. Каманци
️️️️
F. Winther
90'
+1
87'
Замена
Я. Энг
️️️️
А. Доннум
78'
Замена
M. Johnsrud
️️️️
С. Джатта
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Э. Китолано
74'
Замена
A. Jenssen
️️️️
К. Психе
74'
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
Пас отдал
Л. Нильсен
67'
24'
Замена
С. Джатта
️️️️
П. Странд
Желтая карточка
Л. Нильсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Тромсе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
2-2-5
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
17
Китолано
11
Йенссен
25
Нильсен
23
Вестерлунд
25
5
Опсал
6
3-2-2-2-1
1
Хауг
37
Насберг
35
Жута
6
Хеденстад
25
Бьярнасон
24
Странд
16
Бьордал
10
Кристенсен
15
Доннум
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
6
12
Каманци
12
Каманци
6
28
Психе
5
5
28
Психе
20
Эбийе
26
26
20
Эбийе
17
Китолано
9
Туоминен
9
Туоминен
17
Китолано
15
Доннум
17
Энг
17
Энг
15
Доннум
Джатта
16
16
Джатта
24
Странд
20
Джатта
20
Джатта
24
Странд
Остались в запасе
Тромсе
Волеренга
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Тромсе - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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