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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 05 января 2022
Челси
05.01.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
5'
К. Хаверц
34'
Б. Дэвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
Х. Вейл
️️️️
С. Аспиликуэта
90'
80'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Л. Моура
79'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
79'
73'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
О. Скипп
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Ньигес
73'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
73'
Желтая карточка
М. Сарр
62'
46'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
М. Доэрти
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Дэвис
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Алонсо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
4-2-2-2
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
5
Сарр
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ньигес
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
9
Лукаку
3-3-1-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
6
Санчес
5
Танганга
2
Доэрти
34
Скипп
4
Дэвис
23
Хейбьерг
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
8
Ньигес
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ньигес
3
Аспиликуэта
20
Вейл
20
Вейл
3
Аспиликуэта
29
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
29
Хаверц
7
Сон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Сон
2
Доэрти
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
2
Доэрти
34
Скипп
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Скипп
7
Моура
17
Хиль
17
Хиль
7
Моура
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Льюис Холл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Льюис Холл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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