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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 12 января 2022
Тоттенхэм
12.01.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Челси
18'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Челси
82'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Уинкс
81'
77'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Ло Чельсо
71'
66'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
66'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Т. Вернер
66'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Кристенсен
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Доэрти
65'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-2-2-2-1
95
Голлини
2
Доэрти
5
Танганга
6
Санчес
4
Дэвис
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
4-2-2-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
5
Сарр
15
Кристенсен
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
9
Лукаку
11
Вернер
2
Доэрти
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Доэрти
4
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
17
Хиль
17
Хиль
20
Ло Чельсо
11
Вернер
3
Алонсо
3
Алонсо
11
Вернер
15
Кристенсен
3
Силва
3
Силва
15
Кристенсен
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
1
Уго Льорис
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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