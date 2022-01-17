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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Камерун
Кабо-Верде - Камерун: обзор матча 17 января 2022
Кабо-Верде
17.01.2022, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
53'
Г. Родригеш
39'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Камерун
87'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
К. Фай
87'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Гуэ
Замена
С. Фортеш
️️️️
Д. Борхес
83'
81'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Замена
Ненасс
️️️️
Х. Монтейру
78'
Замена
У. Фуртадо
️️️️
К. Роша
78'
70'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Нгамале
70'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Ж. Паулу
️️️️
В. Семеду
67'
Желтая карточка
Д. Борхес
65'
62'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
П. Кунде
ГОЛ! 1:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
К. Роша
53'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Л. Семеду
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Фай
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
А. Мукуди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
18
Кенни Роша
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
8
Лисандру Семеду
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ПП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
0
Стивен Фортеш
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Ненасс
ЦП
15
Уиллис Фуртадо
ЦП
6
Марку Соареш
ЦП
0
Вагнер
ПВ
8
Жоау Паулу
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
12
Иван Нею
ОП
8
Жан Онана
ОП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Возинья
4
Лопеш
2
Стопира
22
Фортеш
16
Тавареш
3
Борхес
18
Роша
10
Монтейру
17
Семеду
8
Семеду
6
Андраде
4-1-3-1-1
23
Онана
19
Фай
5
Нгаду-Нгаджуй
2
Мукуди
5
Толо
14
Гуэ
12
Экамби
15
Кунде
8
Ангисса
19
Нгамале
10
Абубакар
3
Борхес
0
Фортеш
0
Фортеш
3
Борхес
10
Монтейру
26
Ненасс
26
Ненасс
10
Монтейру
18
Роша
15
Фуртадо
15
Фуртадо
18
Роша
8
Семеду
11
Родригеш
11
Родригеш
8
Семеду
17
Семеду
8
Паулу
8
Паулу
17
Семеду
12
Экамби
7
Н'Жи
7
Н'Жи
12
Экамби
19
Фай
17
Мбайзо
17
Мбайзо
19
Фай
14
Гуэ
8
Онана
8
Онана
14
Гуэ
15
Кунде
27
Леа Силики
27
Леа Силики
15
Кунде
19
Нгамале
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
19
Нгамале
Остались в запасе
Кабо-Верде
Камерун
12
Марсио Роша
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
27
Дельмиру
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
6
Марку Соареш
ЦП
0
Вагнер
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
27
Дельмиру
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
6
Марку Соареш
ЦП
0
Вагнер
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Статистика матча Кабо-Верде - Камерун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Олембе
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