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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Коморские острова
Марокко - Коморские острова: обзор матча 14 января 2022
Марокко
14.01.2022, пятница, 19:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Коморские острова
16'
С. Амалла
88'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Коморские острова
Замена
А. Унаи
️️️️
С. Амалла
89'
ГОЛ! 2:0!
З. Абухляль
88'
Пенальти не реализован!
Ю. Эн-Несири
83'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Буфал
76'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
А. Эль-Кааби
65'
Замена
З. Абухляль
️️️️
И. Луза
65'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Т. Тиссудали
65'
Желтая карточка
А. Хакими
42'
Желтая карточка
С. Амалла
41'
16'
Желтая карточка
Ф. Селемани
ГОЛ! 1:0!
С. Амалла
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Селим Амалла
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
13
Раффидин Абдулла
ОП
19
Мохамед Юсуфф
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
0
Фуад Бачиру
ЦП
4
Наджим Абду
ЦП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Коморские острова
1
Али Ахамада
ВР
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
17
Накибу Абубакари
ОП
6
Ияд Мохамед
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
11
Мусса Джумой
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
25
Масина
6
Сайсс
5
Агер
2
Хакими
15
Амалла
0
Луза
4
Амрабат
17
Буфал
9
Тиссудали
20
Эль-Кааби
4-1-4-1
1
Бен Бойна
15
Юссуф
7
Селемани
12
М'Дахома
22
Бакари
13
Абдулла
10
М'Чангама
0
Бачиру
4
Абду
19
Юсуфф
21
Набуан
0
Луза
14
Абухляль
14
Абухляль
0
Луза
15
Амалла
8
Унаи
8
Унаи
15
Амалла
9
Тиссудали
11
Файр
11
Файр
9
Тиссудали
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
17
Буфал
0
Эль-Хаддади
0
Эль-Хаддади
17
Буфал
Остались в запасе
Марокко
Коморские острова
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
13
Илиас Хаир
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
1
Али Ахамада
ВР
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
17
Накибу Абубакари
ОП
6
Ияд Мохамед
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
24
Ахмед Могни
ЛВ
11
Мусса Джумой
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
13
Илиас Хаир
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
Остались в запасе
1
Али Ахамада
ВР
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
17
Накибу Абубакари
ОП
6
Ияд Мохамед
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
24
Ахмед Могни
ЛВ
11
Мусса Джумой
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Марокко - Коморские острова
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Информация о матче
Главный судья:
Садок Селми
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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