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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нэшвилл
Лос-Анджелес - Нэшвилл: обзор матча 10 октября 2022
Лос-Анджелес
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
53'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Нэшвилл
81'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
78'
Замена
А. Годой
️️️️
Я. Шаффельбург
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Р. Холлингшид
78'
Замена
С. Мендес
️️️️
К. Акоста
78'
74'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
68'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Р. Леаль
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Л. Блессинг
60'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Аранго
60'
55'
Желтая карточка
T. Anunga
53'
ГОЛ! 0:1!
T.
46'
Замена
J. Maher
️️️️
У. Циммерман
46'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
Пенальти не реализован!
К. Аранго
45'
+1
Замена
К. Тельо
️️️️
К. Вела
40'
9'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Крепо
6
Паласиос
4
Сегура
3
Акоста
14
Кьеллини
6
Санчес
24
Холлингшид
99
Буанга
15
Блессинг
17
Аранго
10
Вела
3-5-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
13
МакКарти
54
11
Леаль
12
18
Мур
18
Шаффельбург
3
Акоста
32
Мендес
32
Мендес
3
Акоста
24
Холлингшид
24
Эскобар
24
Эскобар
24
Холлингшид
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
10
Вела
37
Тельо
37
Тельо
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
90
Опоку
17
Аранго
11
Леаль
15
Миллер
15
Миллер
11
Леаль
18
Шаффельбург
20
Годой
20
Годой
18
Шаффельбург
25
Циммерман
5
5
25
Циммерман
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нэшвилл
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Лос-Анджелес - Нэшвилл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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