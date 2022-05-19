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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Монреаль
Нэшвилл - Монреаль: обзор матча 19 мая 2022
Нэшвилл
19.05.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
28'
А. Мьюил
52'
Х. Мухтар
56'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Монреаль
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Джей Сапонг
90'
+1
Замена
А. Годой
️️️️
А. Мьюил
75'
70'
Замена
С. Пьетт
️️️️
В. Ваньяма
69'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Д. Михайлович
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
66'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Л. Хаакенсон
66'
58'
Замена
Р. Киото
️️️️
Х. Торрес
56'
ГОЛ! 2:1!
К. Камара
ГОЛ! 2:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
С. Джей Сапонг
52'
46'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
Замена
A. Hamdi
️️️️
М. Шоньер
Желтая карточка
А. Мьюил
43'
Желтая карточка
Х. Мухтар
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Мьюил
Пас отдал
J. Willis
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
3-3-4
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
19
Мьюил
13
МакКарти
10
Мухтар
9
Сапонг
27
26
Хаакенсон
5
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
99
Торрес
66
Шоньер
2
Ватерман
4
Камачо
2
Джонстон
85
Камара
26
Хаакенсон
15
Миллер
15
Миллер
26
Хаакенсон
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
19
Мьюил
20
Годой
20
Годой
19
Мьюил
9
Сапонг
11
11
9
Сапонг
2
Ваньяма
6
Пьетт
6
Пьетт
2
Ваньяма
10
Михайлович
14
14
10
Михайлович
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
14
14
66
Шоньер
99
Торрес
9
Киото
9
Киото
99
Торрес
Остались в запасе
Нэшвилл
Монреаль
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нэшвилл - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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