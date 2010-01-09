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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 09 января 2010
Вильярреал
09.01.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Альмерия
41'
Нилмар
67'
Корона (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Альмерия
Желтая карточка
Д. Фустер
Вторая желтая
И. Маркано
Замена
Д. Фустер
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нилмар
Замена
Кани
️️️️
Р. Пирес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Корона
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
М. М'Бами
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
И. Маркано
Желтая карточка
М. М'Бами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Робер Пирес
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
7
Альберт Крусат
(К)
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
5
Маркано
6
Лопес
19
Сенна
21
Бруно
8
Касорла
8
Пирес
7
Нилмар
25
Росси
4-2-3-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
4
Пельерано
5
Сисма
23
Сориано
19
М'Бами
7
Крусат
15
Корона
23
Бернандельо
10
Пьятти
8
Касорла
19
Фустер
19
Фустер
8
Касорла
8
Пирес
8
Кани
8
Кани
8
Пирес
7
Нилмар
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Нилмар
19
М'Бами
0
Ньето
0
Ньето
19
М'Бами
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
1
Хавьер Олива
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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