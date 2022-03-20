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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сиэтл
Остин - Сиэтл: обзор матча 20 марта 2022
Остин
20.03.2022, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
70'
Кристиан
43'
W. Bruin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Сиэтл
87'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Рольдан
Замена
Д. Галлахер
️️️️
N. Lima
82'
Замена
H. Jimenez
️️️️
Ж. Колманич
82'
77'
Желтая карточка
А. Рольдан
ГОЛ! 1:1!
Кристиан
70'
64'
Замена
A. Cissoko
️️️️
Н. Толо
64'
Замена
К. Роу
️️️️
А. Русняк
Замена
Кристиан
️️️️
E. Finlay
57'
Замена
М. Уррути
️️️️
М. Джитте
57'
56'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
43'
ГОЛ! 0:1!
W. Bruin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Сиэтл
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-2-1-3
1
23
Колманич
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
13
9
Дриусси
2
Джитте
10
7
Перейра
3-4-3
30
25
Раген
3
Арреага
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
16
Рольдан
7
Чу
3
Варгас
29
13
68
Кристиан
68
Кристиан
13
2
Джитте
37
Уррути
37
Уррути
2
Джитте
23
Колманич
16
16
23
Колманич
24
17
Галлахер
17
Галлахер
24
11
Русняк
22
Роу
22
Роу
11
Русняк
5
Толо
92
92
5
Толо
7
Рольдан
12
Атенсио
12
Атенсио
7
Рольдан
29
12
12
29
Остались в запасе
Остин
Сиэтл
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Остин - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Q2
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