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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Филадельфия Юнион
Монреаль - Филадельфия Юнион: обзор матча 06 марта 2022
Монреаль
06.03.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
32'
Л. Лаппалайнен
53'
Л. Флеч
56'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Филадельфия Юнион
Замена
M. Miljevic
️️️️
Л. Лаппалайнен
90'
+2
87'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
Замена
З. Бассонг
️️️️
К. Миллер
81'
76'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Д. Газдаг
71'
Вторая желтая
Х. Карранца
68'
Замена
М. Уре
️️️️
С. Сантос
Желтая карточка
R. Zouhir
67'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
М. Шоньер
65'
64'
Желтая карточка
Х. Карранца
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Газдаг
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Флеч
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаппалайнен
32'
Желтая карточка
В. Ваньяма
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
1-5-1-3
1
Бреза
4
Миллер
8
Коне
99
Торрес
10
Михайлович
66
Шоньер
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
2
Джонстон
4
Камачо
85
Камара
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
19
Сантос
18
Флеч
27
Вагнер
26
Харриел
66
Шоньер
2
2
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
10
10
26
Лаппалайнен
4
Миллер
22
Бассонг
22
Бассонг
4
Миллер
16
Газдаг
15
Мбайзо
15
Мбайзо
16
Газдаг
19
Сантос
17
Уре
17
Уре
19
Сантос
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
Остались в запасе
Монреаль
Филадельфия Юнион
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Монреаль - Филадельфия Юнион
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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