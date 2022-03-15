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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Атлетико
Манчестер Юнайтед - Атлетико: обзор матча 15 марта 2022
Манчестер Юнайтед
15.03.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетико
41'
Р. Лоди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Атлетико
90'
+3
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
90'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Ж. Феликс
Желтая карточка
Д. Далот
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Г. Магуайр
84'
Желтая карточка
Н. Матич
81'
80'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
Замена
Э. Кавани
️️️️
Фред
75'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
67'
Замена
П. Погба
️️️️
Б. Фернандеш
67'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Эланга
67'
43'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лоди
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
19
Энтони Эланга
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛАЗ
17
Рейнилду
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ПАЗ
16
Эктор Эррера
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Атлетико
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-1-3
43
Де Хеа
13
Теллес
5
Магуайр
19
Варан
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
19
Эланга
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
14
Льоренте
16
Эррера
6
Лоди
7
Де Пауль
6
Коке
7
Гризманн
79
Феликс
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
8
Фернандеш
8
Погба
8
Погба
8
Фернандеш
5
Магуайр
64
Мата
64
Мата
5
Магуайр
19
Эланга
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Эланга
7
Фред
10
Кавани
10
Кавани
7
Фред
79
Феликс
18
Фелипе
18
Фелипе
79
Феликс
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Атлетико
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
1 : 0
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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