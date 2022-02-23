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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Манчестер Юнайтед
Атлетико - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2022
Атлетико
23.02.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
7'
Ж. Феликс
80'
Э. Эланга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Манчестер Юнайтед
83'
Желтая карточка
А. Теллес
82'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Санчо
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Х. Хименес
78'
Желтая карточка
М. Льоренте
77'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ж. Феликс
76'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
76'
75'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
74'
Желтая карточка
Фред
67'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
66'
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Погба
66'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
В. Линделеф
65'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Рейнилду
64'
60'
Желтая карточка
В. Линделеф
50'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Э. Эррера
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Р. Лоди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Ренан Лоди
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Атлетико
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
4-4-1-1
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
24
Врсалько
6
Лоди
14
Льоренте
19
Кондогбиа
16
Эррера
10
Корреа
79
Феликс
4-2-2-2
43
Де Хеа
29
Линделеф
19
Варан
5
Магуайр
23
Шоу
7
Фред
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
19
Санчо
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
79
Феликс
7
Гризманн
7
Гризманн
79
Феликс
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
8
Погба
18
Матич
18
Матич
8
Погба
19
Санчо
77
Лингард
77
Лингард
19
Санчо
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Атлетико
Манчестер Юнайтед
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
31
Кристиан Гомес
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Атлетико - Манчестер Юнайтед
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
1 : 0
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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