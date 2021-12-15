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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вальядолид - Лас-Пальмас
Вальядолид - Лас-Пальмас: обзор матча 15 декабря 2021
Вальядолид
15.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
45+2'
Ануар
64'
Ш. Вайссман
69'
Кристо
22'
А. Садику
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальядолид - Лас-Пальмас
Замена
V. Narro
️️️️
Д. Кейруш
84'
Замена
О. Плано
️️️️
Кристо
82'
78'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Оласа
74'
73'
Замена
C. Mendes
️️️️
Ó. Pinchi
ГОЛ! 3:1!
Кристо
69'
65'
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
Б. Рамирес
ГОЛ! 2:1!
Ш. Вайссман
Пас отдал
Л. Перес
64'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
С. Леон
63'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Меса
60'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Р. Гарсия
60'
54'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
А. Садику
Желтая карточка
С. Леон
53'
ГОЛ! 1:1!
Ануар
Пас отдал
Р. Меса
45'
+2
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Садику
Пас отдал
Э. Феригра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
23
Ануар
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Лас-Пальмас
14
Эрик Феригра
ЦЗ
1
Альваро Вальес
ЦФ
23
Сауль Коко
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
11
Бенито Рамирес
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
70
Víctor Narro
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Лас-Пальмас
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Фабио Гонсалес
ЦФ
99
C. Mendes
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
15
Оласа
5
Кейруш
22
Кико
15
Гарсия
16
Меса
6
Феде
23
Ануар
71
Перес
17
Кристо
11
Леон
1-5
14
Феригра
23
Коко
28
19
Садику
11
Рамирес
11
Меса
11
Леон
4
Алькарас
4
Алькарас
11
Леон
16
Меса
19
Вилья
19
Вилья
16
Меса
17
Кристо
20
Плано
20
Плано
17
Кристо
5
Кейруш
70
70
5
Кейруш
15
Гарсия
19
Вайссман
19
Вайссман
15
Гарсия
19
Садику
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
19
Садику
11
Рамирес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
11
Рамирес
28
99
99
28
Остались в запасе
Вальядолид
Лас-Пальмас
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Вальядолид - Лас-Пальмас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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