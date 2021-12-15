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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леонеса - Леганес
Леонеса - Леганес: обзор матча 15 декабря 2021
Леонеса
15.12.2021, среда, 21:30
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Леганес
105+1'
I. Gaztañaga
63'
Х. Эрасо
98'
Х. Баутиста
113'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леонеса - Леганес
113'
ГОЛ! 1:3!
Х. Баутиста
Пас отдал
Х. Авилес
Замена
C. Galas
️️️️
J. Ander Amelibia Do Naximiento
108'
ГОЛ! 1:2!
I. Gaztañaga
105'
+1
103'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Х. Эрасо
98'
ГОЛ! 0:2!
Х. Баутиста
Пас отдал
Х. Авилес
Замена
P. Empis
️️️️
J. Castaneda
95'
83'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Л. Ранджелович
63'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эрасо
Пас отдал
Х. Баутиста
55'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
К. Омеруо
55'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
Й. Барсенас
46'
Замена
S. Merino
️️️️
Р. Пардо
32'
Желтая карточка
Р. Пардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леонеса
4
Ion Gaztañaga
ЦЗ
27
Rodri Suárez
ЦЗ
16
Jon Ander Amelibia Do Naximiento
ЦЗ
5
Хорхе Морено
ЦЗ
18
Alberto Solís
ЦП
10
Sergio Buenacasa
ЦП
9
Diego Percan
ЦП
15
Науэль Арройо
ЦФ
13
Eduardo Frias
ЦФ
7
A. J. De La Torre
ЦФ
22
J. Castaneda
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Леганес
25
Иван Вильяр
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леонеса
1
Dani Sotres
ВР
15
Pedro Empis
ЦЗ
4
Ricardo Mangana
ЦЗ
26
Javi Fernández
ЦП
11
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
18
Ander Vitoria
ЦФ
0
G. Cerrajeria
ЦФ
0
C. Galas
ЦФ
7
Aaron Piñan
ЦФ
Леганес
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
36
Ресио
ЦП
13
Asier Riesgo
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
4-3-4
4
16
5
Морено
27
18
10
9
15
Арройо
22
7
13
3-2-1-1
25
Вильяр
4
Омеруо
28
Тарин
6
Кинтилья
14
Эрасо
14
Пардо
77
Ранджелович
11
Барсенас
22
15
15
22
16
0
0
16
11
Барсенас
15
Эрнандес
15
Эрнандес
11
Барсенас
14
Эрасо
8
Дукур
8
Дукур
14
Эрасо
77
Ранджелович
19
Авилес
19
Авилес
77
Ранджелович
4
Омеруо
9
Баутиста
9
Баутиста
4
Омеруо
14
Пардо
9
9
14
Пардо
Остались в запасе
Леонеса
Леганес
1
Dani Sotres
ВР
4
Ricardo Mangana
ЦЗ
26
Javi Fernández
ЦП
11
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
18
Ander Vitoria
ЦФ
0
G. Cerrajeria
ЦФ
7
Aaron Piñan
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
36
Ресио
ЦП
13
Asier Riesgo
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Dani Sotres
ВР
4
Ricardo Mangana
ЦЗ
26
Javi Fernández
ЦП
11
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
18
Ander Vitoria
ЦФ
0
G. Cerrajeria
ЦФ
7
Aaron Piñan
ЦФ
Остались в запасе
36
Ресио
ЦП
13
Asier Riesgo
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леонеса - Леганес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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