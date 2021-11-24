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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 24 ноября 2021
Нэшвилл
24.11.2021, среда, 04:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Орландо Сити
21'
Х. Мухтар
74'
Х. Мухтар
90+4'
Й. Кадис
14'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
ГОЛ! 3:1!
Й. Кадис
90'
+4
90'
+2
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
E. Más
Замена
T. Anunga
️️️️
Р. Леаль
90'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Д. МакКарти
90'
Желтая карточка
J. Anibaba
86'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
82'
Замена
J. Anibaba
️️️️
Э. Миллер
82'
81'
Замена
Пато
️️️️
С. Мендес
81'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
К. Мюллер
75'
Замена
Нани
️️️️
Б. Мичел
ГОЛ! 2:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
С. Джей Сапонг
74'
65'
Желтая карточка
С. Мендес
39'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
А. Годой
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
17
Нани
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
12
Пато
ЦФ
3-4-3
1
15
Миллер
25
Циммерман
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
11
Леаль
13
МакКарти
2
Джонстон
5
9
Сапонг
4-1-2-3
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
23
13
Руан
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
9
Дайк
8
Мюллер
91
Мичел
15
Миллер
3
3
15
Миллер
13
МакКарти
19
Мьюил
19
Мьюил
13
МакКарти
11
Леаль
27
27
11
Леаль
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
23
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
23
91
Мичел
17
Нани
17
Нани
91
Мичел
8
Мюллер
13
Акинделе
13
Акинделе
8
Мюллер
32
Мендес
12
Пато
12
Пато
32
Мендес
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
35
Bryan Meredith
ВР
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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