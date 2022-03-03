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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Чайка
Балтика - Чайка: обзор матча 03 марта 2022
Балтика
03.03.2022, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Чайка
55'
А. Попов (П)
76'
И. Остойич
86'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Балтика - Чайка
Желтая карточка
А. Осипов
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
А. Максименко
86'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
78'
ГОЛ! 2:0!
И. Остойич
76'
Желтая карточка
М. Тишкин
69'
Замена
О. Алейник
️️️️
Д. Кленкин
68'
Замена
М. Тишкин
️️️️
М. Кашчелан
68'
62'
Замена
И. Стасевич
️️️️
А. Елисеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Попов
55'
34'
Желтая карточка
А. Лях
Желтая карточка
М. Кашчелан
31'
27'
Желтая карточка
В. Волков
21'
Желтая карточка
А. Елисеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Чайка
1
Евгений Помазан
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Фархад Гыстаров
ЦП
3
Владислав Волков
ЦП
77
Антон Орлов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Даниил Шамкин
АП
6
Максим Кузьмин
АП
34
Олег Алейник
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Чайка
86
Николай Рыбиков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
9
Илья Востриков
ЦФ
41
Иван Донсков
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Латышонок
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Кашчелан
5
Осипов
4
Кленкин
10
Альшин
77
Лазарев
9
Максименко
14
Барсов
18
Попов
2-1-3-1-3
1
Помазан
61
Ужгин
51
Синяк
90
Лях
4
Елисеев
6
Гыстаров
3
Волков
19
Олейников
9
Алиев
7
Хохлачев
77
Орлов
18
Кашчелан
44
Тишкин
44
Тишкин
18
Кашчелан
4
Кленкин
34
Алейник
34
Алейник
4
Кленкин
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
4
Елисеев
7
Стасевич
7
Стасевич
4
Елисеев
Остались в запасе
Балтика
Чайка
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
86
Николай Рыбиков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ЦП
9
Илья Востриков
ЦФ
41
Иван Донсков
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ЦП
9
Илья Востриков
ЦФ
41
Иван Донсков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Чайка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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