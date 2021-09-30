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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Либерия
Египет - Либерия: обзор матча 30 сентября 2021
Египет
30.09.2021, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Либерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Либерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
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