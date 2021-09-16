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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Яблонец - ЧФР Клуж
Яблонец - ЧФР Клуж: обзор матча 16 сентября 2021
Яблонец
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
51'
В. Пиларж (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - ЧФР Клуж
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
90'
+3
89'
Желтая карточка
Р. Бухенна
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Гоушка
87'
80'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Г. Дебелюх
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Д. Плестил
77'
Замена
М. Неспор
️️️️
М. Долежал
76'
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Пиларж
76'
Желтая карточка
В. Пиларж
69'
61'
Замена
В. Костаке
️️️️
К. Петрила
61'
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
Ч. Деяк
Желтая карточка
Д. Гоушка
56'
56'
Замена
Р. Бухенна
️️️️
Х. Кулио
51'
Красная карточка
Камора
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Пиларж
51'
Желтая карточка
М. Долежал
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
ЧФР Клуж
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
3-5-3
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
7
Плестил
8
Гоушка
7
Поважанец
27
Кратохвил
27
Кубишта
15
Долежал
11
Пиларж
1
Гануш
3-2-4
34
Балградян
23
Маня
33
Буркэ
45
Камора
10
Деяк
37
Бордеяну
10
Петрила
29
Омрани
19
Кулио
27
Дебелюх
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
8
Гоушка
10
Ваничек
10
Ваничек
8
Гоушка
7
Плестил
4
Мартинец
4
Мартинец
7
Плестил
11
Пиларж
26
Малински
26
Малински
11
Пиларж
15
Долежал
26
Неспор
26
Неспор
15
Долежал
27
Дебелюх
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
19
Кулио
5
Бухенна
5
Бухенна
19
Кулио
10
Деяк
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
10
Петрила
20
Костаке
20
Костаке
10
Петрила
Остались в запасе
Яблонец
ЧФР Клуж
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Яблонец - ЧФР Клуж
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
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