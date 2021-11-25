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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Спарта
Рейнджерс - Спарта: обзор матча 25 ноября 2021
Рейнджерс
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
15'
А. Морелос
49'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Спарта
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Дэвис
89'
85'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Гложек
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
81'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
80'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Я. Хаджи
66'
58'
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Минчев
58'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Крейчи
58'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Б. Баришич
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
49'
Желтая карточка
Я. Хаджи
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Я. Хаджи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
10
Дэвис
18
Арибо
18
Камара
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
4-3-1-1
30
Холек
61
Сачек
27
Панак
17
Ганцко
28
Виснер
7
Крейчи
8
Павелка
17
Минчев
17
Гараслин
10
Гложек
10
Хаджи
2
Паттерсон
2
Паттерсон
10
Хаджи
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
10
Дэвис
6
Ландстрем
6
Ландстрем
10
Дэвис
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
17
Минчев
9
Докал
9
Докал
17
Минчев
7
Крейчи
9
Карабец
9
Карабец
7
Крейчи
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
10
Гложек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Гложек
Остались в запасе
Рейнджерс
Спарта
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Рейнджерс - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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