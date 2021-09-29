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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Барселона
Бенфика - Барселона: обзор матча 29 сентября 2021
Бенфика
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
3 : 0
Завершен
Барселона
3'
Д. Нуньес
69'
Рафа
79'
Д. Нуньес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Барселона
89'
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Роберто
87'
Вторая желтая
Э. Гарсия
86'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
86'
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
86'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Нуньес
79'
78'
Желтая карточка
С. Дест
Замена
А. Таарабт
️️️️
Р. Яремчук
75'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Гримальдо
75'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
72'
ГОЛ! 2:0!
Рафа
Пас отдал
Ж. Мариу
69'
68'
Замена
А. Фати
️️️️
Л. де Йонг
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Педри
68'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Гримальдо
62'
Желтая карточка
Рафа
56'
54'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Замена
Жилберто
️️️️
В. Лазаро
45'
+1
Желтая карточка
Н. Отаменди
33'
33'
Замена
Гави
️️️️
Ж. Пике
12'
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
19
Лазаро
23
Мариу
29
Нуньес
9
Яремчук
27
Рафа
4-1-3-2
1
тер Стеген
8
Дест
24
Гарсия
33
Араухо
3
Пике
5
Бускетс
8
Педри
6
Роберто
21
де Йонг
10
Депай
26
де Йонг
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
19
Лазаро
12
Жилберто
12
Жилберто
19
Лазаро
22
Гримальдо
34
Алмейда
34
Алмейда
22
Гримальдо
9
Яремчук
49
Таарабт
49
Таарабт
9
Яремчук
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гонсалес
5
Бускетс
8
Педри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Педри
6
Роберто
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Роберто
3
Пике
6
Гави
6
Гави
3
Пике
26
де Йонг
31
Фати
31
Фати
26
де Йонг
Остались в запасе
Бенфика
Барселона
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Бенфика - Барселона
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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