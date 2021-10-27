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Судьи
Главный судья:
Артур Федоров (Петрозаводск)
Материалы

Енисей - Крылья Советов

27.10.2021, Среда, 15:00 мск Красноярск, стадион Центральный Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 3 тур Енисей - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2020/2021)
26 тур
5 декабря, суббота 14:00 Крылья Советов 4:0 Енисей
6 тур
30 августа, воскресенье 13:00 Енисей 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
9 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 4:0 Енисей
5 тур
27 августа, понедельник 17:30 Енисей 1:0 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 Енисей
15 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Енисей 1:0 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
30 тур
3 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:0 Енисей
14 тур
11 октября, суббота 13:00 Енисей 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа C
3 тур
17 февраля, вторник 11:15 Крылья Советов 3:0 Енисей
Группа 9 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Енисей 2 2 0 0 5:0 +5 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 10:1 +9 3
3. Знамя 2 0 0 2 0:14 -14 0
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