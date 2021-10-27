Енисей - Крылья Советов

|26 тур
|5 декабря, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|4:0
|Енисей
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|13:00
|Енисей
|3:1
|Крылья Советов
|26 тур
|5 декабря, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|4:0
|Енисей
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|13:00
|Енисей
|3:1
|Крылья Советов
|19 тур
|9 марта, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|4:0
|Енисей
|5 тур
|27 августа, понедельник
|17:30
|Енисей
|1:0
|Крылья Советов
|33 тур
|15 апреля, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Енисей
|15 тур
|24 сентября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|1:0
|Крылья Советов
|30 тур
|3 мая, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|1:0
|Енисей
|14 тур
|11 октября, суббота
|13:00
|Енисей
|0:1
|Крылья Советов
|3 тур
|17 февраля, вторник
|11:15
|Крылья Советов
|3:0
|Енисей
|Группа 9
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Енисей
|2
|2
|0
|0
|5:0
|+5
|6
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|10:1
|+9
|3
|3.
|Знамя
|2
|0
|0
|2
|0:14
|-14
|0