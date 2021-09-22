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Динамо Брл - Пари НН

22.09.2021, Среда, 12:30 мск Барнаул, стадион Динамо Россия. Кубок, 2 тур Динамо Брл - Пари НН
Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 2 2 0 0 2:0 +2 6
2. Факел 2 1 0 1 2:1 +1 3
3. Динамо Брл 2 0 0 2 0:3 -3 0
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