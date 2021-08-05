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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Жилина
Тобол - Жилина: обзор матча 05 августа 2021
Тобол
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Жилина
27'
M. Gono
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тобол - Жилина
Желтая карточка
Д. Йованчич
90'
+2
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
И. Сергеев
86'
86'
Замена
П. Мислович
️️️️
A. Kapralik
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Б. Каиров
81'
78'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
В. Бичахчян
Желтая карточка
Т. Силва
77'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
З. Тошич
76'
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Бригидо
76'
71'
Замена
A. Goljan
️️️️
Д. Дуриш
Желтая карточка
А. Аманович
58'
27'
ГОЛ! 0:1!
M. Gono
Пас отдал
Д. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
29
Душан Йованчич
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жилина
21
Ваган Бичахчян
ЦП
29
Давид Дуриш
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
18
Энис Фазлагич
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Тобол
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
13
Samuel Sula
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
2-3-5
35
Мокин
2
Малый
22
Марочкин
8
Тагыберген
9
Валиуллин
18
Тошич
5
Каиров
37
Сергеев
91
Бригидо
29
Йованчич
55
Аманович
1-5
21
Бичахчян
71
Слука
14
20
18
Фазлагич
0
18
Тошич
13
Нургалиев
13
Нургалиев
18
Тошич
91
Бригидо
77
Силва
77
Силва
91
Бригидо
37
Сергеев
17
Манзорро
17
Манзорро
37
Сергеев
5
Каиров
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
5
Каиров
21
Бичахчян
9
9
21
Бичахчян
29
Дуриш
19
19
29
Дуриш
20
23
Мислович
23
Мислович
20
Остались в запасе
Тобол
Жилина
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
30
Lubomír Belko
ВР
13
Samuel Sula
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Остались в запасе
30
Lubomír Belko
ВР
13
Samuel Sula
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Тобол - Жилина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
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