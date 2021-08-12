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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жилина - Тобол
Жилина - Тобол: обзор матча 12 августа 2021
Жилина
12.08.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 3 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тобол
14'
Д. Дуриш
41'
M. Rusnák
64'
В. Бичахчян
81'
T. Slebodnik
90+1'
В. Бичахчян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жилина - Тобол
ГОЛ! 5:0!
В. Бичахчян
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Малый
Замена
F. Mráz
️️️️
M. Gono
84'
ГОЛ! 4:0!
T. Slebodnik
Пас отдал
Д. Дуриш
81'
Замена
T. Jambor
️️️️
T. Jibril
78'
77'
Желтая карточка
Д. Йованчич
Замена
Б. Слука
️️️️
B. Anang
70'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
Э. Фазлагич
70'
Замена
A. Goljan
️️️️
A. Kapralik
70'
68'
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
А. Тагыберген
68'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Б. Каиров
ГОЛ! 3:0!
В. Бичахчян
Пас отдал
Э. Фазлагич
64'
Желтая карточка
A. Kapralik
55'
54'
Замена
С. Мужиков
️️️️
Р. Бригидо
52'
Желтая карточка
Р. Валиуллин
ГОЛ! 2:0!
M. Rusnák
Пас отдал
Я. Минарик
41'
Желтая карточка
B. Anang
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуриш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
21
Ваган Бичахчян
ЦП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
18
Энис Фазлагич
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
29
Давид Дуриш
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
29
Душан Йованчич
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
43
Filip Mráz
ЦП
21
Tomas Nemcik
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Тобол
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
1-5
21
Бичахчян
20
99
29
Дуриш
14
18
Фазлагич
2-3-5
35
Мокин
22
Марочкин
2
Малый
8
Тагыберген
9
Валиуллин
18
Тошич
55
Аманович
5
Каиров
29
Йованчич
91
Бригидо
37
Сергеев
0
43
43
0
14
90
90
14
18
Фазлагич
9
9
18
Фазлагич
82
71
Слука
71
Слука
82
20
19
19
20
91
Бригидо
7
Мужиков
7
Мужиков
91
Бригидо
5
Каиров
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
5
Каиров
8
Тагыберген
17
Манзорро
17
Манзорро
8
Тагыберген
Остались в запасе
Жилина
Тобол
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
13
Азат Нургалиев
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
Остались в запасе
13
Азат Нургалиев
ЦП
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Жилина - Тобол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
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