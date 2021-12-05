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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Минай
Александрия - Минай: обзор матча 05 декабря 2021
Александрия
05.12.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Минай
27'
C. Spinelli
36'
М. Третьяков
84'
К. Дубра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Минай
90'
Желтая карточка
А. Хахлев
90'
Желтая карточка
Д. Кныш
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Третьяков
88'
Замена
А. Демченко
️️️️
И. Калюжный
88'
ГОЛ! 3:0!
К. Дубра
84'
Замена
Ю. Копина
️️️️
С. Рыбалка
81'
Замена
Д. Устименко
️️️️
C. Spinelli
81'
69'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
Э. Гулиев
Замена
О. Кожушко
️️️️
И. Кирюханцев
61'
46'
Замена
А. Хахлев
️️️️
М. Месхи
46'
Замена
Д. Билоног
️️️️
S. Bagayoko
ГОЛ! 2:0!
М. Третьяков
Пас отдал
Д. Мирошниченко
36'
ГОЛ! 1:0!
C. Spinelli
Пас отдал
А. Цуриков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
0
A. Semenko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
3-2-1-5
70
Кирюханцев
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Дубра
4
Бабогло
75
Третьяков
77
5
Калюжный
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
31
Билык
2-1-5
25
Кучер
33
Гончар
25
Горин
32
Месхи
23
Гулиев
30
11
Селезнев
11
Ахмадзада
16
5
Калюжный
7
Демченко
7
Демченко
5
Калюжный
37
Рыбалка
23
Копина
23
Копина
37
Рыбалка
70
Кирюханцев
7
Кожушко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
75
Третьяков
8
Одарюк
8
Одарюк
75
Третьяков
77
9
Устименко
9
Устименко
77
30
9
Билоног
9
Билоног
30
32
Месхи
99
Хахлев
99
Хахлев
32
Месхи
23
Гулиев
52
Коваленко
52
Коваленко
23
Гулиев
Остались в запасе
Александрия
Минай
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
94
Герман Пеньков
ВР
22
Богдан Векляк
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
22
Богдан Векляк
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Минай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
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