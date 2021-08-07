Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Спартак-Нальчик
Черноморец - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 августа 2021
Черноморец
07.08.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черноморец - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Черноморец
Спартак-Нальчик
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
12:39
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
12:39
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+