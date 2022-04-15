Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 15 апреля 2022
Витория Гимараеш
15.04.2022, пятница, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
4 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
6'
Т. Силва (П)
45'
Б. Дуарте
68'
Б. Дуарте
85'
R. Lameiras (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
R. Lameiras
85'
Замена
S.
️️️️
Р. Соареш
78'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
78'
74'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Феррейра
Замена
Э. Набиан
️️️️
Б. Дуарте
74'
68'
Желтая карточка
Э. Феррейра
ГОЛ! 3:0!
Б. Дуарте
68'
Пенальти не реализован!
А. Алмейда
67'
64'
Вторая желтая
Л. Карлос
63'
Замена
М. Джалу
️️️️
Р. Пиреш
62'
Замена
Денилсон
️️️️
А. Буцке
46'
Желтая карточка
А. Буцке
46'
Замена
L. Silva
️️️️
Антунеш
ГОЛ! 2:0!
Б. Дуарте
Пас отдал
Р. Соареш
45'
38'
Желтая карточка
Л. Карлос
33'
Желтая карточка
Антунеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Силва
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
10
Денилсон
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
21
Боревкович
2
Мумин
2
8
Алмейда
70
Силва
10
30
Семеду
19
Дуарте
10
Рочинья
3-3-1-3
13
Феррейра
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
15
Дельгадо
22
Карлос
46
Пиреш
10
Сантуш
9
Уилтон
7
Феррейра
17
Буцке
55
Соареш
17
17
55
Соареш
10
10
Катамо
10
Катамо
10
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
19
Дуарте
87
Набиан
87
Набиан
19
Дуарте
7
Феррейра
44
Диаби
44
Диаби
7
Феррейра
17
Буцке
10
Денилсон
10
Денилсон
17
Буцке
46
Пиреш
20
Джалу
20
Джалу
46
Пиреш
5
Антунеш
23
23
5
Антунеш
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+