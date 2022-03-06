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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Порту
Пасуш де Феррейра - Порту: обзор матча 06 марта 2022
Пасуш де Феррейра
06.03.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 4
Завершен
Порту
31'
Х. Дельгадо
66'
Н. Гайтан
17'
Пепе
38'
Эванилсон
53'
Эванилсон
59'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Порту
90'
Замена
Галено
️️️️
Витинья
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
88'
86'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
86'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
76'
73'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Ж. Мариу
73'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Тареми
72'
Желтая карточка
М. Урибе
ГОЛ! 2:4!
Н. Гайтан
Пас отдал
Антунеш
66'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Денилсон
64'
59'
ГОЛ! 1:4!
М. Тареми
Пас отдал
Эванилсон
53'
ГОЛ! 1:3!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
49'
Желтая карточка
Витинья
Замена
Р. Пиреш
️️️️
Ф. Фонсека
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
ГОЛ! 1:1!
Х. Дельгадо
Пас отдал
Антунеш
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Пас отдал
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
26
Маракас
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-1-3
13
Феррейра
26
Маракас
2
Баксиньо
5
Антунеш
2
Фонсека
22
Карлос
15
Дельгадо
10
Сантуш
10
Денилсон
20
Джалу
23
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
3
Пепе
18
Венделл
8
Урибе
17
Витинья
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
2
Фонсека
46
Пиреш
46
Пиреш
2
Фонсека
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
10
Денилсон
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Денилсон
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
17
Витинья
13
Галено
13
Галено
17
Витинья
9
Тареми
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Тареми
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
17
Мариу
28
Кошта
28
Кошта
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Порту
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Порту
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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