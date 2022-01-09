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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Пасуш де Феррейра
Бенфика - Пасуш де Феррейра: обзор матча 09 января 2022
Бенфика
09.01.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
45+5'
Ж. Мариу
75'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
П. Бернарду
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Джалу
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
83'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Х. Сеферович
83'
83'
Замена
М. Джалу
️️️️
С. Эустакиу
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
Пас отдал
Х. Сеферович
75'
73'
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Уилтон
Замена
П. Бернарду
️️️️
Эвертон
73'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
73'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Г. Рамуш
59'
57'
Желтая карточка
Антунеш
55'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Феррейра
55'
Замена
L. Silva
️️️️
Х. Дельгадо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
45'
+5
45'
+2
Красная карточка
Денилсон
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Фонсека
Желтая карточка
Н. Отаменди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
26
Маракас
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-1-1-4
23
Лейте
22
Гримальдо
5
Морато
30
Отаменди
12
Жилберто
5
Вайгль
23
Мариу
7
Эвертон
9
Сеферович
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-2-3
13
Феррейра
2
Фонсека
3
Лима
5
Антунеш
2
Баксиньо
46
Эустакиу
15
Дельгадо
46
Пиреш
7
Феррейра
10
Денилсон
9
Уилтон
9
Сеферович
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
7
Эвертон
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Эвертон
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
9
Рамуш
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Уилтон
20
Баштуш
20
Баштуш
9
Уилтон
7
Феррейра
44
Диаби
44
Диаби
7
Феррейра
46
Эустакиу
20
Джалу
20
Джалу
46
Эустакиу
15
Дельгадо
23
23
15
Дельгадо
Остались в запасе
Бенфика
Пасуш де Феррейра
23
Жил Диаш
ЛВ
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
13
Игор Векич
ВР
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
26
Маракас
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
26
Маракас
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Бенфика - Пасуш де Феррейра
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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