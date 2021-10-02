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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Пасуш де Феррейра
Порту - Пасуш де Феррейра: обзор матча 02 октября 2021
Порту
02.10.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
44'
Л. Диас
52'
Венделл
19'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Пасуш де Феррейра
Вторая желтая
М. Тареми
90'
+5
90'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Л. Карлос
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Л. Диас
88'
83'
Желтая карточка
М. Баксиньо
Замена
В. Манафа
️️️️
Венделл
82'
80'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
77'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Уилтон
77'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Пепе
️️️️
Ф. Консейсау
76'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Эванилсон
76'
64'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
Желтая карточка
Пепе
54'
ГОЛ! 2:1!
Венделл
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
44'
40'
Желтая карточка
Денилсон
32'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Венделл
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
17'
Желтая карточка
Э. Феррейра
Желтая карточка
М. Тареми
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
18
Венделл
5
Маркано
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
14
Диас
7
Консейсау
9
Тареми
9
Эванилсон
3-1-1-1-4
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
7
Феррейра
10
Денилсон
9
Уилтон
23
18
Венделл
13
Манафа
13
Манафа
18
Венделл
9
Эванилсон
27
Оливейра
27
Оливейра
9
Эванилсон
7
Консейсау
11
Пепе
11
Пепе
7
Консейсау
14
Диас
11
Мартинес
11
Мартинес
14
Диас
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
22
Карлос
8
8
22
Карлос
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
9
Уилтон
45
Педру
45
Педру
9
Уилтон
Остались в запасе
Порту
Пасуш де Феррейра
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Порту - Пасуш де Феррейра
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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