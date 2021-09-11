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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Брага
Пасуш де Феррейра - Брага: обзор матча 11 сентября 2021
Пасуш де Феррейра
11.09.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Брага
Замена
Ж. Силва
️️️️
Ф. Фонсека
85'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
85'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
73'
73'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ф. Мартинш
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
65'
Замена
D. Tanque
️️️️
Денилсон
65'
62'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
62'
Замена
А. Руис
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Антунеш
61'
46'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
46'
Замена
Галено
️️️️
Шикинью
Желтая карточка
Л. Карлос
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
13
Галено
ЛВ
70
Фабиано Силва
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Феррейра
5
Антунеш
26
Маракас
32
Рамос
2
Фонсека
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
7
Феррейра
23
10
Денилсон
4-3-2-1
1
Матеус
27
Коуто
2
Лейте
15
Оливейра
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
10
Мартинш
22
Шикинью
21
Орта
9
Гонсалес
2
Фонсека
2
Силва
2
Силва
2
Фонсека
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
10
Денилсон
99
99
10
Денилсон
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
22
Шикинью
13
Галено
13
Галено
22
Шикинью
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
10
Мартинш
12
Пиазон
12
Пиазон
10
Мартинш
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
9
Гонсалес
9
Руис
9
Руис
9
Гонсалес
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Брага
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Брага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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