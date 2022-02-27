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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Рома
Специя - Рома: обзор матча 27 февраля 2022
Специя
27.02.2022, воскресенье, 20:05
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Рома
90+7'
Т. Абрахам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Рома
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Абрахам
Желтая карточка
Д. Маджоре
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+2
Замена
Э. Бове
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Я. Кивиор
86'
80'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Н. Залевски
68'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ж. Верету
64'
Желтая карточка
М. Кумбула
Замена
Э. Гьяси
️️️️
С. Бастони
63'
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Манчини
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Верде
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Манчини
Вторая желтая
К. Амьен-Аду
45'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
39'
Желтая карточка
К. Агудело
30'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Д. Сала
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
13
Реца
98
Амьен-Аду
7
Сала
10
Бастони
7
Агудело
10
Верде
18
Нзола
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Кумбула
2
Карсдорп
59
Залевски
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
18
Абрахам
10
Верде
4
Феррер
4
Феррер
10
Верде
7
Сала
18
Маджоре
18
Маджоре
7
Сала
10
Бастони
11
Гьяси
11
Гьяси
10
Бастони
22
Мхитарян
8
Бове
8
Бове
22
Мхитарян
23
Манчини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
23
Манчини
17
Верету
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
17
Верету
59
Залевски
14
Шомуродов
14
Шомуродов
59
Залевски
Остались в запасе
Специя
Рома
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Специя - Рома
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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