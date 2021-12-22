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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Специя
Наполи - Специя: обзор матча 22 декабря 2021
Наполи
22.12.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Специя
37'
Жуан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Специя
90'
+4
Замена
Э. Колли
️️️️
К. Агудело
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
86'
Замена
Д. Демме
️️️️
М. Политано
86'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
С. Лоботка
78'
Желтая карточка
А. Петанья
75'
Замена
А. Унас
️️️️
П. Зелински
70'
51'
Желтая карточка
Р. Манай
48'
Желтая карточка
Я. Кивиор
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
46'
Желтая карточка
М. Руй
45'
+1
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Жуан
19'
Желтая карточка
Д. Маджоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
11
Ирвинг Лосано
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Орельен Нгуямба
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
10
Мертенс
3-2-2-2-1
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
7
Агудело
11
Гьяси
7
Манай
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
21
Политано
6
Демме
6
Демме
21
Политано
68
Лоботка
99
Эльмас
99
Эльмас
68
Лоботка
20
Зелински
96
Унас
96
Унас
20
Зелински
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
7
Агудело
19
Колли
19
Колли
7
Агудело
Остались в запасе
Наполи
Специя
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Орельен Нгуямба
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Орельен Нгуямба
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Наполи - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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Специя
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