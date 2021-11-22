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Дженоа - Рома

21.11.2021, Воскресенье, 22:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 13 тур Дженоа - Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 14:30 Рома 1:0 Дженоа
7 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 20:00 Дженоа 1:3 Рома
1 тур
25 августа, воскресенье 21:45 Рома 3:3 Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Дженоа 1:1 Рома
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:30 Рома 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Рома 2:1 Дженоа
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Рома 3:2 Дженоа
19 тур
8 января, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 20:00 Дженоа 2:3 Рома
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 13:30 Рома 2:0 Дженоа
15 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Рома
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:45 Рома 3:1 Дженоа
8 тур
21 октября, воскресенье 22:45 Дженоа 2:4 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 23:45 Рома 1:0 Дженоа
9 тур
26 октября, среда 22:45 Дженоа 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 4:3 Рома
7 тур
16 октября, суббота 22:45 Рома 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Дженоа 3:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
4 тур
24 сентября, среда 22:30 Дженоа 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 20:00 Рома 3:2 Дженоа
13 тур
24 ноября, суббота 20:00 Дженоа 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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