Введите ваш ник на сайте
Материалы

Рома - Милан

31.10.2021, Воскресенье, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 11 тур Рома - Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Милан
5 тур
26 октября, понедельник 22:45 Милан 3:3 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
28 тур
28 июня, воскресенье 18:15 Милан 2:0 Рома
9 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рома 2:1 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 22:30 Рома 1:1 Милан
3 тур
31 августа, пятница 21:30 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Милан
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Милан 0:2 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 21:45 Милан 1:4 Рома
16 тур
12 декабря, понедельник 23:00 Рома 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • ...
    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 31 октября 2021, 23:17

    Что творит чертяка ! )))))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 