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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Специя
Сампдория - Специя: обзор матча 22 октября 2021
Сампдория
22.10.2021, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Специя
15'
Э. Гьяси (АГ)
36'
А. Кандрева
90+5'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Специя
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Д. Верде
Замена
А. Феррари
️️️️
А. Кандрева
87'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
87'
77'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Э. Сальседо
Замена
Ю. Хабот
️️️️
М. Габбиадини
70'
59'
Замена
М. Нзола
️️️️
Ж. Антист
59'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Гьяси
Желтая карточка
А. Кандрева
57'
Желтая карточка
О. Колли
45'
+2
Желтая карточка
Б. Берешиньски
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
Пас отдал
М. Габбиадини
36'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
В. Верре
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Гьяси
15'
14'
Желтая карточка
П. Христов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
7
Аскильдсен
26
Верре
15
Силва
87
Кандрева
9
Капуто
11
Габбиадини
3-2-2-3
49
Проведель
4
Феррер
55
Христов
43
Николау
10
Бастони
18
Маджоре
21
Коваленко
11
Гьяси
9
Антист
10
Сальседо
13
Стрелец
11
Габбиадини
24
Хабот
24
Хабот
11
Габбиадини
26
Верре
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
26
Верре
87
Кандрева
25
Феррари
25
Феррари
87
Кандрева
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
10
Сальседо
7
Подгоряну
7
Подгоряну
10
Сальседо
9
Антист
18
Нзола
18
Нзола
9
Антист
11
Гьяси
10
Верде
10
Верде
11
Гьяси
Остались в запасе
Сампдория
Специя
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Сампдория - Специя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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