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Материалы

Рома - Наполи

24.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 9 тур Рома - Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Наполи
9 тур
29 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:0 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
5 июля, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Рома
11 тур
2 ноября, суббота 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Рома 1:4 Наполи
10 тур
28 октября, воскресенье 22:30 Наполи 1:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Наполи 2:4 Рома
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Рома 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 17:00 Рома 1:2 Наполи
8 тур
15 октября, суббота 16:00 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Рома 1:0 Наполи
16 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 0:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 13:30 Рома 1:0 Наполи
10 тур
1 ноября, суббота 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Рома
8 тур
18 октября, пятница 22:45 Рома 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 12 февраля, среда 23:45 Наполи 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:45 Рома 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 22:45 Рома 2:1 Наполи
19 тур
6 января, воскресенье 23:45 Наполи 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 22:45 Рома 2:2 Наполи
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
12 февраля, суббота 22:45 Рома 0:2 Наполи
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Рома
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Наполи 0:3 Рома
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Рома
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Рома 4:4 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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