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Интер - Ювентус

24.10.2021, Воскресенье, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 9 тур Интер - Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
15 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:2 Интер
18 тур
17 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Ювентус
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 2 февраля, вторник 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
7 тур
6 октября, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Ювентус
Международный кубок чемпионов 2019

24 июля, среда 14:30 Ювентус 1:1
(4:2)п		 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
27 апреля, суббота 21:30 Интер 1:1 Ювентус
15 тур
7 декабря, пятница 22:30 Ювентус 1:0 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 21:45 Интер 2:3 Ювентус
16 тур
9 декабря, суббота 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 2 марта, среда 22:45 Интер 3:0
(3:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
8 тур
18 октября, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
16 мая, суббота 19:00 Интер 1:2 Ювентус
17 тур
6 января, вторник 23:00 Ювентус 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:45 Ювентус 3:1 Интер
3 тур
14 сентября, суббота 20:00 Интер 1:1 Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013

7 августа, среда 02:30 Ювентус 1:1
(8:9)п		 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 Ювентус 1:3 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
10 тур
29 октября, суббота 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
6 тур
3 октября, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
16 апреля, пятница 22:45 Интер 2:0 Ювентус
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
28 января, четверг 22:45 Интер 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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