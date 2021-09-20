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Ювентус - Милан

19.09.2021, Воскресенье, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 4 тур Ювентус - Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 21:45 Ювентус 0:3 Милан
16 тур
6 января, среда 22:45 Милан 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
31 тур
7 июля, вторник 22:45 Милан 4:2 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
ответный матч		 12 июня, пятница 22:00 Ювентус 0:0 Милан
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 13 февраля, четверг 22:45 Милан 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 19:00 Ювентус 2:1 Милан
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:30 Милан 0:2 Ювентус
Суперкубок Италии 2018

16 января, среда 20:30 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
Финал
9 мая, среда 22:00 Ювентус 4:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Милан
11 тур
28 октября, суббота 19:00 Милан 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
10 марта, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Милан
9 тур
22 октября, суббота 21:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
25 января, среда 22:45 Ювентус 2:1 Милан
Суперкубок Италии 2016

23 декабря, пятница 19:30 Ювентус 1:1
(3:4)п		 Милан
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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