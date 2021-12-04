Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ворскла
Рух - Ворскла: обзор матча 04 декабря 2021
Рух
04.12.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Ворскла
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ризнык
76'
Замена
И. Песич
️️️️
О. Тилль
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
71'
Замена
М. Мысык
️️️️
Б. Бойчук
66'
61'
Вторая желтая
Д. Кравчук
Желтая карточка
Ф. Альваренга
59'
53'
Желтая карточка
Д. Кравчук
46'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
Пенальти не реализован!
Ю. Климчук
38'
Желтая карточка
Б. Бойчук
34'
28'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
Желтая карточка
М. Белый
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Рух
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
2-2-5
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
20
Сапуга
5
Федорчук
5
Сыч
10
Бойчук
18
Альваренга
70
Климчук
30
Таллес
4-3-3
31
Ризнык
25
44
Пердута
14
Кане
13
Яворский
17
Чеснаков
6
Пуцлин
18
Тилль
7
Степанюк
99
Ранжел
38
Челядин
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
10
Бойчук
33
Мысык
33
Мысык
10
Бойчук
7
Степанюк
21
Кравчук
21
Кравчук
7
Степанюк
18
Тилль
77
Песич
77
Песич
18
Тилль
Остались в запасе
Рух
Ворскла
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
21
Владимир Костевич
ЛЗ
10
Остап Притула
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Остались в запасе
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Рух - Ворскла
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Рух
Ворскла
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+