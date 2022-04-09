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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Бетис
Кадис - Бетис: обзор матча 09 апреля 2022
Кадис
09.04.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
58'
И. Альехо
78'
К. Тельо
84'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Бетис
89'
Желтая карточка
М. Бартра
Замена
Алекс
️️️️
Феде
86'
Замена
Э. Лосано
️️️️
У. Идрисси
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Иглесиас
78'
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
Н. Фекир
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
68'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Ю. Сабали
68'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Р. Алькарас
66'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
64'
60'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
ГОЛ! 1:0!
И. Альехо
58'
25'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
23
Чуст
29
Акапо
6
Феде
4
Алькарас
11
Идрисси
14
Альехо
7
Лукас
21
Негредо
4-2-2-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Бартра
11
Алекс Морено
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
6
Феде
8
Алекс
8
Алекс
6
Феде
11
Идрисси
11
Лосано
11
Лосано
11
Идрисси
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
20
Сабали
2
Бельерин
2
Бельерин
20
Сабали
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Кадис
Бетис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кадис - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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