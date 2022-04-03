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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Кадис
Валенсия - Кадис: обзор матча 03 апреля 2022
Валенсия
03.04.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Кадис
Желтая карточка
М. Дьякаби
90'
+6
90'
+6
Вторая желтая
Х. Мари
90'
Замена
А. Переа
️️️️
У. Идрисси
87'
Желтая карточка
Э. Лосано
86'
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Х. Васкес
86'
Замена
Э. Кошта
️️️️
У. Гильямон
86'
81'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Лукас
81'
Замена
Х. Мари
️️️️
Феде
Замена
Д. Черышев
️️️️
Б. Хиль
78'
77'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Гомес
68'
Замена
И. Мориба
️️️️
О. Альдрете
68'
Желтая карточка
Г. Паулиста
67'
65'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
Желтая карточка
О. Альдрете
60'
58'
Желтая карточка
И. Альехо
33'
Желтая карточка
Феде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
15
Альдрете
3
Паулиста
21
Васкес
22
Гильямон
14
Корреа
18
Солер
17
Хиль
11
Гедеш
9
Гомес
4-2-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
23
Эрнандес
23
Чуст
18
Эспино
6
Феде
4
Алькарас
14
Альехо
11
Идрисси
7
Лукас
21
Негредо
21
Васкес
14
Гайя
14
Гайя
21
Васкес
15
Альдрете
6
Мориба
6
Мориба
15
Альдрете
17
Хиль
90
Черышев
90
Черышев
17
Хиль
22
Гильямон
11
Кошта
11
Кошта
22
Гильямон
9
Гомес
9
Дуро
9
Дуро
9
Гомес
6
Феде
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Феде
11
Идрисси
80
Переа
80
Переа
11
Идрисси
7
Лукас
11
Лосано
11
Лосано
7
Лукас
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
Остались в запасе
Валенсия
Кадис
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Валенсия - Кадис
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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