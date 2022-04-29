Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 апреля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
29.04.2022, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
31'
Ч. Остин
74'
Д. Робинсон
90+4'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Хурихейн
Пас отдал
С. Берге
90'
+3
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
90'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Желтая карточка
С. МакКаллум
88'
87'
Желтая карточка
Д. Флек
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Робинсон
Пас отдал
К. Бешам
Замена
Д. Томас
️️️️
А. Доззел
72'
Замена
О. Какай
️️️️
Л. Амос
72'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Остин
62'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
А. Адома
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Махони
3
МакКаллум
2
Данн
28
Сэндерсон
10
Амос
37
Адома
26
Филд
21
Доззел
10
Йохансен
10
Хаир
32
Остин
4-1-5
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
16
Берге
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
23
Осборн
10
Амос
29
Какай
29
Какай
10
Амос
21
Доззел
8
Томас
8
Томас
21
Доззел
32
Остин
13
Дайкс
13
Дайкс
32
Остин
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+