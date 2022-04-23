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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Кардифф
Шеффилд Юнайтед - Кардифф: обзор матча 23 апреля 2022
Шеффилд Юнайтед
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кардифф
71'
Желтая карточка
П. Нг
Желтая карточка
О. Норвуд
67'
66'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. Ваттерс
60'
Желтая карточка
М. МакГиннес
56'
Желтая карточка
Д. Баган
46'
Замена
М. МакГиннес
️️️️
К. Драме
46'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-1-5
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
6
Бешам
15
Иган
3
Стивенс
16
Берге
23
Осборн
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
10
Норвуд
13
Флек
3-3-2-2
12
Филлипс
38
Нг
15
Денхэм
35
Нельсон
16
Драме
24
Уинтл
3
Баган
32
Роллс
20
Дойл
9
Хагилл
36
Ваттерс
16
Драме
25
МакГиннес
25
МакГиннес
16
Драме
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
36
Ваттерс
10
Колуилл
10
Колуилл
36
Ваттерс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кардифф
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
40
Рохан Лутхра
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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