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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2022
Сток Сити
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
77'
Д. Иган (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
79'
Замена
Б. Осборн
️️️️
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Иган
77'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Райт-Филлипс
70'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
М. Вранчич
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
4-3-4
16
Уилмот
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
19
Ягиелка
7
Аллен
15
Томпсон
8
Вранчич
1
Бонхэм
18
Браун
9
Майя
32
Райт-Филлипс
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
14
Робинсон
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
29
Джеббисон
8
Вранчич
14
Сойерс
14
Сойерс
8
Вранчич
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
32
Райт-Филлипс
10
Гиббс-Уайт
23
Осборн
23
Осборн
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Юнайтед
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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