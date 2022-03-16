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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
Блэкпул - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 марта 2022
Блэкпул
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
90'
Желтая карточка
Б. Шарп
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Мадин
86'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Коннолли
81'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
С. Хэмилтон
80'
Желтая карточка
К. Коннолли
41'
31'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
25
Чарли Кирк
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
2-2-1-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
6
16
Дугалл
11
Боулер
15
Торнили
14
Мадин
22
Хэмилтон
3
Хасбэнд
21
Экпитета
4-1-4-1
25
Фодеринхэм
24
Гордон
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
16
Берге
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
10
Норвуд
23
Осборн
14
Шарп
22
Хэмилтон
25
Кирк
25
Кирк
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
12
Йетс
14
Мадин
6
Коннолли
19
Ловери
19
Ловери
6
Коннолли
Остались в запасе
Блэкпул
Шеффилд Юнайтед
31
Стюарт Мур
ВР
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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