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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Суонси
Блэкпул - Суонси: обзор матча 12 марта 2022
Блэкпул
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
4'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Суонси
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ч. Кирк
76'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Г. Мадин
75'
64'
Замена
Н. Огбета
️️️️
К. Смит
37'
Желтая карточка
Ф. Даунс
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
Пас отдал
Ч. Кирк
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
2-2-1-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
6
16
Дугалл
11
Боулер
3
Хасбэнд
25
Кирк
14
Мадин
33
Джеймс
21
Экпитета
3-4-4
26
Ноутон
29
Кристи
5
Кабанго
4
Даунс
6
Гримес
10
Нтчам
8
Смит
9
Пироэ
35
Патерсон
21
Обафеми
1
Фишер
25
Кирк
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
25
Кирк
14
Мадин
19
Ловери
19
Ловери
14
Мадин
8
Смит
3
Огбета
3
Огбета
8
Смит
Остались в запасе
Блэкпул
Суонси
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Блэкпул - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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