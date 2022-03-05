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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкпул
Сток Сити - Блэкпул: обзор матча 05 марта 2022
Сток Сити
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
86'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Блэкпул
90'
+8
Желтая карточка
К. Коннолли
90'
+6
Желтая карточка
Г. Мадин
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боулер
Пас отдал
Д. Йетс
83'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
Замена
С. Флетчер
️️️️
Т. Смит
82'
79'
Замена
О. Кейси
️️️️
Д. Торнили
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Вранчич
76'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
70'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Н. Пауэлл
67'
Желтая карточка
М. Вранчич
59'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
52'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Л. Мур
36'
33'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
26
Лиам Мур
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
3-2-4-2
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
26
Мур
2
Смит
25
Пауэлл
8
Бэйкер
14
Сойерс
8
Вранчич
1
Бонхэм
9
Майя
1-3-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
11
Боулер
16
Дугалл
6
14
Мадин
33
Джеймс
15
Торнили
22
Хэмилтон
19
Ловери
26
Мур
16
Уилмот
16
Уилмот
26
Мур
8
Вранчич
11
Филоджин
11
Филоджин
8
Вранчич
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
2
Смит
26
Флетчер
26
Флетчер
2
Смит
15
Торнили
4
Кейси
4
Кейси
15
Торнили
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкпул
39
Джозеф Барсик
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Блэкпул
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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