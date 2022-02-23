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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул: обзор матча 23 февраля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
89'
Д. Торнили (АГ)
82'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
Желтая карточка
С. Филд
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Боулер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Торнили
89'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боулер
Пас отдал
К. Коннолли
75'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
Желтая карточка
Д. Болл
70'
Замена
Л. Амос
️️️️
С. Йохансен
67'
66'
Замена
О. Дейл
️️️️
С. Хэмилтон
Желтая карточка
С. Дьенг
58'
46'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Д. Болл
️️️️
К. Уиллок
46'
40'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Красная карточка
Д. Сэндерсон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
5
Барбе
28
Сэндерсон
2
Данн
28
Одубайо
26
Филд
29
Хендрик
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
37
Адома
4-2-4
32
Гримшоу
6
Лоуренс-Габриэль
21
Стерлинг
4
Кейси
6
Коннолли
11
Боулер
16
Дугалл
15
Торнили
22
Хэмилтон
19
Ловери
33
Джеймс
10
Йохансен
10
Амос
10
Амос
10
Йохансен
16
Уиллок
4
Болл
4
Болл
16
Уиллок
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
22
Хэмилтон
19
Дейл
19
Дейл
22
Хэмилтон
33
Джеймс
14
Мадин
14
Мадин
33
Джеймс
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
31
Стюарт Мур
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
7
Итан Робсон
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
7
Итан Робсон
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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