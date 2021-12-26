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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
Хаддерсфилд Таун - Блэкпул: обзор матча 26 декабря 2021
Хаддерсфилд Таун
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 2
Завершен
Блэкпул
3'
Д. Уорд
80'
С. Томас
84'
С. Томас
1'
Д. Йетс
18'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
ГОЛ! 3:2!
С. Томас
84'
82'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
С. Кэри
ГОЛ! 2:2!
С. Томас
Пас отдал
Д. Роудс
80'
Желтая карточка
Д. Холмс
79'
Замена
А. Роу
️️️️
М. Сарр
79'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Холмс
79'
75'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Г. Мадин
65'
Замена
Р. Кио
️️️️
Д. Боулер
65'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Д. Йетс
61'
Вторая желтая
Д. Лоуренс-Габриэль
Замена
Д. Роудс
️️️️
С. Хай
58'
45'
+9
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
Замена
О. Тертон
️️️️
Т. Лис
41'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
33'
18'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мадин
Пас отдал
К. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Г. Тоффоло
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Д. Боулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
7
Скотт Хай
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
14
Сонни Кэри
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
19
Шейн Ловери
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
4-3-1-3
15
Тоффоло
5
Пирсон
23
Сарр
12
Лис
10
Синани
14
Холмс
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
7
Хай
1-2-5
32
Гримшоу
3
Гретарссон
16
Дугалл
11
Боулер
14
Мадин
21
Экпитета
6
Лоуренс-Габриэль
3
Хасбэнд
21
Андерсон
7
Хай
29
Роудс
29
Роудс
7
Хай
14
Холмс
37
Корома
37
Корома
14
Холмс
23
Сарр
11
Роу
11
Роу
23
Сарр
12
Лис
20
Тертон
20
Тертон
12
Лис
12
Йетс
21
Стерлинг
21
Стерлинг
12
Йетс
14
Мадин
19
Ловери
19
Ловери
14
Мадин
14
Кэри
11
Митчелл
11
Митчелл
14
Кэри
11
Боулер
36
Кио
36
Кио
11
Боулер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
31
Стюарт Мур
ВР
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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